Prêtres sous la Terreur

Ce documentaire historique de création va ouvrir une page méconnue de notre Histoire et de la Révolution Française : la déportation et le martyre de milliers de prêtres et évêques français. Aujourd'hui, des familles de Vendée revisitent leur mémoire familiale et témoignent de la perte de leur aïeul. Et ces victimes du clergé font écho à notre actualité: les terribles souffrances actuelles des chrétiens en Orient.UNE COPRODUCTION KTO/CASADEI 2016 - Réalisé par Jean-Baptiste Martin