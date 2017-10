Chrétiens d'Algérie

Lorsqu'on évoque l'Église d'Algérie, la réponse demeure souvent vague et imprécise. Quelle vie catholique sur place? Quelle "rencontre" avec les musulmans?Quel espace de liberté pour pratiquer sa foi? Pour le savoir, nous avons suivi les traces des religieux et des religieuses sur des milliers de kilomètres à travers les 4 diocèses qui partagent le pays. Petites communautés du désert, prêtres des villes, Frères et Soeurs au service de l'éducation ou de la formation, Centres spirituels, bibliothèques...une présence peu à peu apparaît et dessine les contours d'une Algérie d'amitié et d'échange où les Serviteurs de Jésus et les bâtisseurs d'Espérance trouvent leur place dans la société pour faire vivre une Église "citoyenne", c'est à dire, une Église qui a "droit de cité" en cette terre d'Islam .Une coproduction KTO/Grand Angle Production 2017 - Réalisé par Jean Dulon