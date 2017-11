Ce mercredi 8 novembre 2017 s´est conclue l´Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes après 6 jours de travaux et de prière. Parmi les dossiers : la formation des futurs prêtres au seminaire, la réforme des structures de la CEF, l´écoute des Chrétiens d´Orient. Dans son discours de clôture de l´assemblée, Mgr Pontier a attiré l´attention envers les populations Roms et a rappelé que la foi chrétienne impliquait aujourd'hui des choix de vie. Bilan de l´assemblée plénière avec le secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas.