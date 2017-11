Le 3 décembre, nouvelle traduction du Notre-Père, et 2019 pour le Missel Romain

Une nouvelle traduction francophone de la prière du Notre-Père entre en vigueur en France le 1er Dimanche de l´Avent 2017, le 3 décembre, dans toute forme de liturgie publique. Par décision des évêques de France, « Et ne nous laisse pas entrer en tentation » vient remplacer par souci de justesse l´ancienne traduction de 1966 « Et ne nous soumets pas à la tentation ». L´occasion pour Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble-Vienne et président de la Commission épiscopale pour la Liturgie et la Pastorale sacramentelle, de faire un point sur la difficile avancée de traduction francophone du Missel romain, entrepris il y a de nombreuses années par la conférence épiscopale. Tenant compte du motu proprio Magnum Principum du pape François, le nouvel objectif de publication annoncé est 2019. Actualités du 06/11/2017.