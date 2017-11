La révision des lois bioéthique, l´accueil des migrants, la lutte contre la pauvreté et la violence terroriste ont marqué le discours du président de la Conférence des évêques de France, qui a ouvert ce vendredi 3 novembre 2017 l´Assemblée plénière d´automne à Lourdes. Face à ces questions essentielles, Mgr Georges Pontier a encouragé les catholiques à s´engager dans les débats de société, à faire prévaloir le dialogue « en toutes circonstances ». Il s´est réjoui que les chrétiens refusent le repli sur soi et aient « le souci du bien de tous ». Retour sur ce discours et les grands dossiers de cette assemblée plénière avec Etienne Loraillère, envoyé spécial de KTO à Lourdes.