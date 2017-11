Rapport pauvreté, La Dame de Coeur, Paradise Papers

Ce jeudi, la rédaction de KTO revient sur le contenu du rapport statistique sur l´état de la pauvreté en France, publié aujourd´hui par le Secours Catholique. Il révèle notamment que les mères seules sont de plus en plus isolées et vulnérables. Pour mieux comprendre leur quotidien, nous vous proposons un reportage à la Maison Christophe Mérieux à Lyon. Elle accueille des mères seules dans la difficulté. La place des jeunes générations a été au coeur des discussions de l´assemblée plénière des évêques à Lourdes, avant le synode de 2018 qui sera consacré aux jeunes. Mardi, une synthèse d´une grande consultation nationale pour ce rendez-vous a été envoyée à Rome. La directeur du service de la pastorale des jeunes, soeur Nathalie Becquart, nous en révèle les enseignements. Retrouvez aussi un reportage sur le son et lumière monumental qui se joue ces jours-ci sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l´occasion du centenaire de la première guerre mondiale. C´est également le sujet de la chronique du père Mathieu Rougé. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Antoine-Marie Izoard de Famille Chrétienne et Guillaume Goubert de la Croix échangent sur la question de la légalité et la moralité après l´affaire des « Paradise Papers ».