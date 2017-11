Attentat à New York, Commémoration des défunts, #MontreTaCroix

Ce jeudi, la rédaction revient sur les réactions de l´Eglise américaine, mais aussi celle du Pape après l´attentat qui a fait huit morts mardi à New York. En ce jour de commémoration des défunts, le Pape a célébré une messe au cimetière américain de Nettuno en Italie, où il s´est adressé directement à Dieu, avec beaucoup d´émotion. Nous vous proposons aussi un reportage à Bruxelles ou des fidèles ont assuré une présence dans les cimetières le jour de la Toussaint, pour aider les personnes présentes à prier. Dans cette édition, des participants à la première université solidarité et diaconie à Lourdes témoignent de ce qu´ils ont vécu lors de ce rassemblement. Dans sa chronique, le père Devert nous parle de l´espérance chrétienne, en ce jour de commémoration des défunts. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Marie-Yvonne Buss de Pèlerin et Louis Daufresne de Radio Notre-Dame reviennent sur la polémique à Ploërmel après la décision du Conseil d´Etat de retirer la Croix de la statue de Jean-Paul II érigée dans le centre de la commune.