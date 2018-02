Cette semaine dans V.I.P, Emmanuelle Dancourt qualifie son invité « d´épistolier » car celui-ci s´est fait une spécialité de l´écriture de lettres ! Michaël Hirsch, qui a à peine 30 ans, est à la fois auteur, humoriste, comédien et YouTubeur ! Il joue avec les mots toujours avec brio, dans la tendresse et la bienveillance qui sont ses mots d´ordre et signe chacune de ses missives d´un touchant : « Tendrement, Michaël ». On peut suivre ses correspondances nommées « Lettre ou ne pas Lettre » (avec l´Abbé Pierre, Thomas Pesquet, Fabrice Luchini ou même le bonheur...) sur sa chaîne Youtube mais également sur Europe 1 ou il livre désormais ses chroniques. Celles-ci viennent également de paraître sous forme de recueil aux éditions Plon. Il tourne également avec son one-man show « Pourquoi ? » dans lequel se succèdent de fabuleux personnages qu´il incarne à merveille. Cette émission est l´occasion de rencontrer un jeune homme animé d´une bienveillance sincère et d´une belle profondeur spirituelle. A découvrir d´urgence !