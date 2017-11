Dans V.I.P cette semaine, Emmanuelle Dancourt reçoit un homme sensible, entier et engagé en la personne du comédien Christophe Malavoy. Il est connu du grand public pour ses interprétations au cinéma et à la télévision aussi diverses que dans « La femme de ma vie » de Régis Wargnier, « Association de malfaiteurs » de Claude Zidi ou « L´affaire Seznec » d´Yves Boisset, ainsi qu´au théâtre comme dans « Confidences trop intimes » sur une mise en scène de Patrice Leconte. Cependant il est aussi un homme altruiste très sensibilisé sur la question de la dignité à laquelle chaque personne a droit, en témoigne son engagement auprès de l´association S.O.S Amitié dont il est le parrain. A l´occasion de sa participation dans la pièce « Fausse Note » de Didier Caron, qu´il joue au Théâtre Michel avec Tom Novembre, il vient nous en dire davantage sur lui-même, sur ce qui le motive dans la vie, de ses espérances. Une belle occasion de retracer le parcours de cet artiste qui est également auteur, réalisateur et metteur en scène. Une émission avec un invité d´une humanité rare !