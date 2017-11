dr-alain-deloche

L´invité d´Emmanuelle Dancourt cette semaine dans V.I.P est non seulement un grand chirurgien cardiaque mais également un humanitaire hors norme ! Il s´agit du Professeur Alain Deloche, précurseur dans le domaine de la cardiologie, et co-fondateur de « Médecins sans frontières » et « Médecins du monde », puis fondateur de « La chaîne de l´espoir ». Cette association permet à des enfants d´être soignés le mieux possible, soit à l´étranger, soit dans des hôpitaux qu´elle s´évertue à construire aux quatre coins du monde. Il raconte ses combats dévoués à cette cause très noble dans son livre « Un éléphant blanc ça ne change pas de couleur » aux éditions Michel Lafon. Portrait d´un homme éminemment sympathique, convaincu et convaincant. Un beau modèle de combativité !