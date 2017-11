Maël de Calan, candidat à la présidence des Républicains, est l´invité de « Face aux chrétiens » jeudi 16 novembre 2017. Favorable au principe de la primaire, Maël de Calan estime que ce serait « une erreur mortelle » de faire du futur président de LR le candidat à la présidentielle. A ses yeux, une primaire permet d´associer la droite et le centre pour avoir la certitude d´avoir un candidat au second tour. Favorable à une « réécriture partielle de la loi Taubira pour aller dans le sens de l´adoption simple », Maël de Calan se dit opposé à la PMA. Se disant « conservateur modéré alliant prudence et optimisme » , il estime qu´ « un enfant a besoin d´un père et d´une mère » et que « la main du législateur doit trembler lorsqu´on touche un fondement anthropologique de l´humanité. » Rappelant que son concurrent Laurent Wauquiez a changé d´avis à plusieurs reprises sur l´Europe, Maël de Calan a fustigé la présence au Parlement européen de personnalités anciennes de la droite telles que Rachida Dati, Michelle Alliot-Marie, Nadine Morano : « On sape délibérément les conditions de notre influence ». Il confirme l´impératif européen qui figure dans la Charte des valeurs des Républicains.