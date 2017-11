La sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin, proche des « Constructifs » et du Premier ministre est l´invitée de « Face aux chrétiens », émission organisée par La Croix, KTO, RCF et Radio Notre Dame. Interrogée sur les six premiers mois de présidence Macron et de gouvernance Philippe elle s´est dite confiante car elle « retrouve les grandes lignes que nous avions choisies avec Alain Juppé ». En revanche elle n´est « pas favorable aux critères de revenus pour les allocations familiales car c´est un dispositif très partagé, consensuel, et toutes les familles françaises doivent en être bénéficiaires. » Elle est également inquiète de la vision jacobine des actuels gouvernants. « Le terrain fait mieux que le national. Il faut laisser de la marge de manoeuvre aux territoires et aux personnes qui s´y investissent. Et il y a une désespérance des zones rurales en raison de l´absence d´accès au numérique et aux soins. » Concernant la Procréation médicalement assistée, Fabienne Keller commence par dire son « opposition très ferme à la GPA, marchandisation du corps de la femme », mais se dit « en capacité à voter la PMA si elle est bien encadrée et s´il y a un débat apaisé et respectueux des différences. Je fais confiance au débat et aux témoignages. » Fabienne Keller affirme être inquiète de l´évolution de son parti Les Républicains qui n´est plus à ses yeux un rassemblement et perd toujours des adhérents. « Les Républicains ont besoin d´une refondation. Laurent Wauquiez a pris le leadership, mais je suis de plus en plus inquiète car il se radicalise et se droitise. Nous avons un vrai travail de fond à faire sur nos convictions car le mouvement LR n´est plus très attractif. »