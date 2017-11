Mgr Norbert Turini - Diocèse de Perpignan-Elne

« Comme Marie rend visite à Elisabeth », Mgr Norbert Turini s´est fixé un objectif : visiter toutes les communautés catholiques de son diocèse de Perpignan-Elne. Pour lui, cela fait partie de « l´histoire d´amour entre un évêque et son diocèse ». Ces visites pastorales sont aussi l´occasion de « se frotter à l´odeur des brebis », selon l´expression du pape François, et de renouveler sa tendresse paternelle à ses prêtres. Après 7 ans de disette, l´arrivée de Mgr Turini dans le diocèse de Perpignan-Elne a d´ailleurs coïncidé avec l´entrée au séminaire de six séminaristes, alors qu´il avait demandé à la Vierge « au moins un séminariste par an ». « Ce chemin doit être proposé aux jeunes, l´Eglise est trop timide ! », regrette-t-il. Et alors que les Pyrénées-Orientales comptent parmi les départements les plus pauvres de France, Mgr Turini renouvelle son appel à servir les pauvres, qui sont « le coeur de la mission ».