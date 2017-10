Canonisations à Rome

Canonisations des Bienheureux : Ange d'Acri, prêtre capucin italien (1669-1739) ; Faustino Míguez González, prêtre piariste espagnol, fondateur des Filles de la Divine Bergère, Institut Calasanz (1831-1925) ; Cristobal, Antonio et Juan, les Martyrs de Tlaxcala : 3 enfants assassinés pour avoir embrassé la foi chrétienne à Tlaxcala, au Mexique, en 1527 et 1529 ; Andrea de Soveral, Ambrogio Francesco Ferro et Matteo Moreira ainsi que 27 laïcs : les 30 Martyrs du Brésil assassinés les 16 juillet et 3 octobre 1645 au Brésil.