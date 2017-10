Eglises du Monde part pour l´Asie du Sud Est, en Thaïlande. Pays de 68 millions d´habitants, les chrétiens sont une petite minorité de moins de 1% de la population, face aux 95% de bouddhistes. Nous irons à la rencontre de la première minorité ethnique du pays, les Karens. Installés de part et d'autre de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, ils sont environ 250 000 côté thaïlandais, dans le nord-ouest du pays, dans une région montagneuse. Les pères missionnaires n´ont pu les rejoindre que depuis une cinquantaine d´années. Environ un tiers est aujourd´hui chrétien. Comment se passe leur vie dans les villages isolés de montagne ? Quels défis aussi pour leur intégration dans une société thaï en pleine mutation? Eclairage avec notre invité, Pierre-Yves Peurois, président de l´association Terres Karens et ancien volontaire des Missions étrangères de Paris.