Ce jeudi, la rédaction de KTO vous propose de revivre la rencontre entre le Pape François et l´équipage de la station spatiale internationale, rendue possible grâce à une liaison satellite. Dans cette édition, la généticienne Alexandra Henrion-Caude alerte sur les dérives inquiétantes des nouvelles manipulations génétiques, à l´occasion d´un forum à Paris sur la santé et les nouvelles technologies. Nous revenons aussi sur la décision du Conseil d´Etat de retirer la croix au-dessous de la statue de Jean-Paul II érigée dans la commune de Ploërmel, en Bretagne. A quelques heures du début de la grande rencontre à Rome sur l´Europe avec des leaders politiques et ecclésiaux, le frère Poquillon, secrétaire général de la COMECE, nous explique les enjeux de cette rencontre. Dans sa chronique, le père Venard revient sur la lettre du Pape adressée au Cardinal Sarah à propos des traductions liturgiques. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans le dossier, Gérard Leclerc de France Catholique et Frédérick Casadesus échangent sur la façon dont protestants et catholiques peuvent favoriser la rencontre.