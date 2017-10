Ce jeudi, la rédaction revient sur les messages délivrés par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris aux députés et sénateurs venus participer à la messe de rentrée des parlementaires. Des politiques présents réagissent aux propos du cardinal. Vous entendrez également dans cette édition le docteur Antaki, mariste bleu à Alep en Syrie après la libération de la ville de Rakka, en début de semaine des mains de l´état islamique. Après le forum sur les Maisons d´Eglise qui a eu lieu le week-end dernier, nous vous proposons un reportage à la Maison d´Eglise de la Défense à Nanterre pour mieux comprendre ce qui s´y vit. Nous revenons également sur la première exposition d´Art Sacré Contemporain qui se tient depuis hier à l´Eglise Saint l´Auxerrois à Paris. Nous avons rencontré deux artistes. Danssa chronique, le père Rougé nous parle de l´action du cardinal Lustiger pour la société française. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans notre dossier, Dominique Greiner de la Croix et Alain Baron de Radio Notre-Dame échangent sur le sondage publié ce matin par Alliance Vita et Ifop sur les français et la fin de vie.