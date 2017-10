Mauranne et Laura, Place des religions en Belgique, Las Vegas

Ce jeudi, vous entendrez Mgr Pontier, l´Archevêque de Marseille, à l´issue des obsèques de Mauranne et Laura, assassinées dimanche par un présumé terroriste. Face à la tristesse, la colère, Mgr Pontier nous redit la force de la foi pour voir l´Espérance. Nous vous proposons un reportage en Belgique, dans les murs du Sénat. Hier, un colloque a réuni le Ministre de la Justice du pays et les leaders religieux pour parler de l´apport des religions dans la société belge. Alors que l´Eglise de France met en avant l´habitat partagé, découvrez la colocation intergénérationnelle « Ensemble, 2 générations ». A Lourdes, des lycéens préparent déjà le synode des jeunes de 2018. Vous entendrez quelques-unes de leurs attentes. Dans sa chronique, le père Venard revient sur les déclarations de Pascal Balmand, le Secrétaire Général de l´Enseignement Catholique. Comme chaque jeudi, retrouvez la Revue de Presse. Dans notre dossier, Nathalie Leenhardt de Réforme et Gérard Leclerc de France Catholique échangent après le discours du président américain Donald Trump, au lendemain des attentats. Une allocution ou la prière et l´action de Dieu étaient très présentes. Mais des observateurs lui reprochent de ne pas avoir soulever les problèmes de fonds.