Ce mardi, la rédaction de KTO revient sur les prises de paroles et les veillées de prière au lendemain de la fusillade à Las Vegas qui a tué 59 personnes et blessée 500. Mgr Pontier, l´archevêque de Marseille s´exprime également dans cette édition, au lendemain de l´attaque au couteau à Marseille qui a tué deux jeunes filles. Les responsables religieux de la ville se sont exprimés avec le maire de la ville pour appeler à l´unité et à l´espérance. L´enseignement catholique s´inquiète sur le manque de moyens dans ses établissements, comme l´a exprimé ce matin lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée le secrétaire général Pascal Balmand. Nous vous apportons aussi des précisions sur une avancée réjouissante pour les enfants trisomiques : le lancement d´un programme sur l´apnée du sommeil. Retrouvez aussi les temps forts de l´installation de Mgr Pansard, évêque de Evry - Corbeil-Essonnes, ou encore la présentation du nouveau MOOC des catchistes lancé hier. Dans la Chronique du Monde, Jasmin Lemieux Lefebvre nous parle du climat politique tendu dans son pays. Dans le dossier, Jean-Marie Andrès, président des AFC nous explique les raisons du lancement de la campagne `Divorce, arrêtons la casse » et ses perspectives.