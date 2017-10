Olivier Faure, président du groupe Nouvelle Gauche à l´Assemblée nationale, était l´invité de « Face aux chrétiens » jeudi 19 octobre 2017. Lucide sur les difficultés actuelles du Parti socialiste, qui doit vendre son siège et licencier de très nombreux permanents, Olivier Faure estime qu´une «nouvelle génération doit prendre le relais, et surtout s´affranchir des débats du passé, des contentieux qui ne sont plus d´époque, des courants qui ressemblaient à des postures. » Olivier Faure dénonce « l´outrance » de Jean-Luc Mélenchon, et son « discours marginalisant et perdant », sa « complicité objective » avec le pouvoir qui rentre avec lui dans un « jeu d´épouvantails réciproques ». Considérant que « seul l´amour doit être pris en compte », Olivier Faure dit ne pas craindre la marchandisation des gamètes, ni le glissement possible de la PMA vers la GPA au titre de l´égalité entre couples d´hommes et couples de femmes. Il regrette que le président Macron veuille, sur ce dossier, « donner des gages à ceux qui s´y opposent ».