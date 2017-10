Enrico Letta, l´ancien Premier ministre italien, désormais directeur de l´Ecole des affaires internationales de Sciences Po Paris est l´invité de « Face aux chrétiens », émission organisée par La Croix, KTO, RCF et Radio Notre Dame. Interrogé sur la volonté d´une partie de la Catalogne d´être indépendante, Enrico Letta regrette cette décision mais y voit « la peur des Catalans de perdre leur identité face à une mondialisation accélérée. » Il ajoute que « L´Europe doit se faire sinon nos pays ne seront que des petits pays. » Elle reste très attractive et « tous les parents du monde voudraient que leurs enfants soient élevés en Europe». Il souhaite que l´Europe en tire les leçons et qu´elle se concentre sur ce qui fait sa force : ses valeurs. « Les jeunes sont très attachés aux valeurs européennes. Je crois à une Europe qui sera une puissance des valeurs : l´interdiction de la peine de mort, la parité homme-femme, la laïcité de l´Etat, les droits sur le climat, les droits des travailleurs. Dans la moitié des pays du monde, ces valeurs ne sont pas appliquées. » Enrico Latta ne considère le Brexit comme une catastrophe pour l´Europe. « C´est même une chance pour l´Europe. Elle pourra harmoniser sa fiscalité alors que les Britanniques bloquaient tout ». L´ancien Premier ministre italien reconnaît que « le bilan de la politique migratoire est négatif car les Etats n´ont pas voulu déléguer au niveau européen des missions qu´ils considéraient comme régaliennes. A l´avenir, lorsqu´un pays sera débordé par une arrivée massive de migrants, il faudra un mécanisme automatique de répartition de ces migrants, sans discussion politique avec les pays. » Parmi les idées émises par le président Macron, Enrico Letta retient celle d´un « Erasmus élargi aux lycéens qui pourraient faire quatre ou cinq mois de leur temps de lycée dans un pays européen. » L´ancien Premier ministre qui interviendra lors des Semaines sociales de France (18 et 19 novembre à Paris) sur le thème « Quelle Europe voulons-nous ? » souhaite que l´Europe revoit son fonctionnement, qu´il y ait « une Europe à plusieurs vitesses autour du noyau dur de la zone euro, sinon on ne fera rien car la Pologne et la Hongrie bloqueront tout ce qui change. »