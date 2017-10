L'église Mar Ith-Alaha de Dehok-Nouhadra

L'église Mar Ith-Alaha serait la plus ancienne église de la ville de Dehok, chef-lieu de la province éponyme, au coeur du Kurdistan irakien. Elle porte le nom d'un saint martyr, persécuté au IVème siècle. Selon la tradition, cette église aurait été bâtie à l'endroit même où Mar Ith-Alaha fut lapidé vers 379. Au XIXème et au XXème siècle, les chrétiens de la région ont connu plusieurs persécutions. Ils vivent aujourd'hui encore leur foi et célèbrent l'eucharistie aux pieds de la Croix de l'église Mar Ith-Alaha.