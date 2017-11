Père Pierre Aguila. Prêtre missionnaire et fougueux

"Passionnément, un prêtre heureux raconte" : le Père Pierre Aguila partage dans son livre ce qu'il a découvert lors de ses 31 années de vie de prêtre missionnaire et fougueux serviteur du Christ. Curé de la paroisse Saint-Roch à Fréjus-plage, le Père Aguila a fondé la Fraternité missionnaire Jean-Paul II qui accueille des candidats au sacerdoce qui désirent devenir des « ministres de l´Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ, et qui acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit annoncé et l´Eglise implantée au coeur du monde. » (Paul VI, Evangelii Nuntiandi, 80). Ce soir, il vient partager en plateau ce feu qui l'anime.