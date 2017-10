Jocelyne Tarneaud : En mission avec la comédie musicale Tobie et Sarra

Mère de famille nombreuse, Jocelyne Tarneaud a cru un temps aux mirages de Mai 68 avant de rencontrer le Christ en 1973. Elle suit des études de théologie et exerce son métier de journaliste afin de partager sa foi et ses convictions, notamment à travers plusieurs livres. Avec la complicité de l'un de ses fils Etienne Tarneaud, musicien, elle a écrit deux comédies musicales à thème biblique, "Jonas" puis "Tobie et Sarra". Cette dernière est jouée ces temps-ci en Ile-de-France. Sur le plateau d´Un Coeur qui écoute, elle raconte la présence du Christ dans sa vie, ces engagements et son parcours de Foi au sein du Chemin néocatéchuménal.