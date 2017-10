Mike Massy : Un Jésus libanais sur la scène du Palais des Sports

Ce 17 octobre 2017, la fresque musicale écrite par Christophe Barratier et composée par Pascal Obispo, "Jésus. De Nazareth à Jérusalem", est présentée au public du Palais des Sports de Paris. Mike Massy, trentenaire libanais, incarne le rôle-titre. Sur le plateau d'Un Coeur qui écoute, ce fils d'un père grec-catholique et d'une mère maronite, raconte comment il vit cette responsabilité et ce que ce rôle lui a permis de mieux connaître de la personne de Jésus. Star dans son pays, le jeune homme revient sur son enfance et sur ce qui l'a sauvé : la musique (une évasion, un réconfort, son seul moyen d´échapper au son des bombes), les liens familiaux et amicaux, et la spiritualité (sa seule espérance dans le chaos de la guerre).