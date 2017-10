michel-boujenah

C´est un immense artiste français, au coeur généreux et chaleureux que reçoit cette semaine Emmanuelle Dancourt dans V.I.P ! Il est tour à tour comédien, on l´avait adoré dans « Trois hommes et un couffin » et dans « Le nombril du monde » ou réalisateur, on se souvient de ses films « Père et Fils », « Trois amis » et plus récemment « Le Coeur en braille ». Il est aussi un célèbre humoriste au regard toujours tendre et sensible sur le monde qui l´entoure. Il est actuellement au Théâtre de la Gaîté Montparnasse dans son superbe one-man show « Ma vie encore plus rêvée » lors duquel on passe aisément du rire aux larmes avec une sincérité étonnante, notamment lorsqu´il dénonce avec effroi le sort malheureux des chrétiens d´Orient. Une âme altruiste qui se livre en profondeur à écouter avec émotion !