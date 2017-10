Cardinal Jean-Pierre Ricard - diocèse de Bordeaux et Bazas

L´agglomération bordelaise est en plein essor. Dans le quartier de Ginko, l´Eglise catholique a obtenu de la Ville de Bordeaux un permis de construire. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, une église est en cours de construction. Notre-Dame du Lac a été pensée pour les 6000 habitants de ce nouvel éco-quartier et sera consacrée début 2018. Alors que le synode diocésain touche bientôt à sa fin, l´archevêque de Bordeaux et Bazas livre également sa vision du chemin accompli par les catholiques en Gironde, et dont le premier impact est une plus grande collaboration entre les paroisses. Focus sur les catéchistes des quartiers Nord de Bordeaux qui, comme les enfants, ont soif de découvrir la foi chrétienne dans un climat familial. Dans l´émission La Vie des Diocèses, le cardinal Jean-Pierre Ricard explique par ailleurs pourquoi il a créé « L´année Saint-André ». Depuis septembre, cinq jeunes vivent cette année de propédeutique avant le séminaire, pour mûrir leur choix de devenir prêtre. Et le diocèse veille au développement de la Pastorale des Vocations.