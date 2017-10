Mgr Laurent Le Boulc´h - diocèse de Coutances et Avranches

« Devenons des disciples-missionnaires » ! Voilà un vaste programme que le diocèse de Coutances et Avranches, en Normandie, a pris à bras le corps, en entamant cette année un itinéraire missionnaire qui durera 3 ans. Dans un territoire rural où les forces tendent à s´épuiser, Mgr Le Boulc'h reconnaît qu'une certaine résignation s'est trop souvent installée chez les chrétiens. Ce « temps d´encouragement » doit leur permettre de retrouver une ambition missionnaire. Non loin d´Utah Beach, l´une des célèbres plages du débarquement, les catéchistes de tout le diocèse ont pris la route pour vivre symboliquement cette démarche, unis. L´évêque de Coutances et Avranches encourage aussi les initiatives novatrices comme cette « Maison de la Paix », à Sainte-Mère Eglise, qui d´une certaine manière lance un défi aux structures traditionnelles de l'Eglise, pour qu´elles se renouvellent dans leur manière de vivre et d´annoncer l´Evangile. Mgr Le Boulc´h se désole par ailleurs du taux de suicide très élevé sur le territoire de la Manche, notamment des agriculteurs dont il suit de près la situation.