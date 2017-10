Mgr Olivier Leborgne - diocèse d'Amiens

Retour en images sur le lancement du synode diocésain autour de la cathédrale d´Amiens, le 24 septembre dernier. Les catholiques de la Somme sont appelés à un dialogue en vérité sur la vie chrétienne aujourd´hui et l´annonce de l´Evangile. Mgr Olivier Leborgne, évêque d´Amiens, en est certain : « L´Evangile a de l´avenir dans la Somme ». Il invite les catholiques à reprendre la question qu´il adresse lui-même à Dieu : « Bon Maître, que nous faut-il faire ? ». Sur le plateau de La Vie des Diocèses, Mgr Leborgne fait le point sur la Pastorale des jeunes qui vient d´ouvrir un bar pour annoncer l´Evangile dans un lieu proche des 30 000 étudiants d´Amiens. Comme nouveau président de la Commission épiscopale pour la Catéchèse, il insiste sur la nécessité d´un effort commun, des prêtres et des laïcs, pour répondre aux besoins des familles. A la maison d´accueil Coeur-Soleil à Amiens-Nord, les personnes en situation de précarité et d´exclusion sont « au centre de la communauté chrétienne ». Il en va de l´authenticité du témoignage que portent les chrétiens, souligne l´évêque d´Amiens qui rappelle les propos du pape François : « Je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d´attention spirituelle » (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, n°200).