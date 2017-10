Mgr Bernard Ginoux - diocèse de Montauban

Le diocèse de Montauban fête cette année ses 700 ans. À l´occasion de ce jubilé, l´Église catholique dans le Tarn-et-Garonne multiplie les occasions de rencontres : concerts, expositions, mises en valeur du patrimoine... Il s´agit d´éveiller l´intérêt de ceux qui se trouvent « hors des sacristies », explique Mgr Bernard Ginoux. L´évêque de Montauban détaille aussi le projet original de plantation de 700 arbres en fin d´année, et l´enthousiasme qu´il suscite au-delà des cercles habituels de l´Église. L´un des reportages permet de découvrir le curé de Caussade en mission, des marchés traditionnels à Facebook, avec en renfort - et c´est une mini révolution dans la paroisse -une professionnelle de la communication. À la suite du pape François, Mgr Bernard Ginoux appelle les catholiques à ne jamais se contenter du « on a toujours fait comme ça ». Et il veille à ce que l´accompagnement des jeunes se renouvelle et s´adapte aux besoins. Les impulsions suscitent visiblement des fruits : le nombre de baptêmes a augmenté de manière importante ces dernières années.