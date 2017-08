Nouveaux statuts pour la Communauté de l´Emmanuel

Avec l´entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de nouveaux statuts concernant ses prêtres et ses diacres, la Communauté de l´Emmanuel vit une nouvelle étape importante. En effet, la Congrégation pour le Clergé au Vatican a érigé le 15 août dernier l´Association cléricale de la Communauté de l´Emmanuel, de droit pontifical, pour rassembler tous les prêtres et les diacres de la communauté charismatique. Quelle est la finalité de cette réorganisation ? Quels impacts pour les prêtres et les diacres, et pour la communauté d´une part, et pour les diocèses d´autres part ? Quels sont les besoins pour la mission aujourd´hui ? Laurent Landete, modérateur général de la Communauté de l´Emmanuel et le Père Henri-Marie Mottin, responsable des ministres ordonnés et des séminaristes répondent à toutes ces questions sur le plateau de KTO. Forte de 11 500 membres dont 270 prêtres, la Communauté de l´Emmanuel est présente dans 67 pays.