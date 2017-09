Père Benoît Pouzin : De Glorious à la joie d'être prêtre

Plutôt batteur dans un groupe de rock, footballeur professionnel, médecin ou avocat? La vocation de Benoît Pouzin sera d'être tout cela à la fois en étant prêtre. Né dans une famille nombreuse de culture catholique dont le papa redécouvre Dieu à l'âge adulte, Benoît Pouzin "rencontre" lui aussi Dieu à 14 ans, à Paray-le-Monial, à la suite d'une conférence de Soeur Emmanuelle, la chiffonnière du Caire. Après treize ans de sacerdoce dans le diocèse de Valence, le grand frère des membres du groupe de pop-louange chrétienne Glorious témoigne de sa joie d´être prêtre et donne de précieux conseils spirituels dans le livre "Je fais le plus beau métier du monde" (Éd. de l'Emmanuel). Avec tout son enthousiasme et s'adressant à tous, il est présent sur le plateau de KTO pour nous partager sa joie, débutant l'émission guitare en main, en chantant : "Je suis dannns la joiiie, une joiiie immense, je suis dannns l'allégresse, car mon Dieu m'a libérééé..."