Ce samedi 9 septembre 2017, le pape François passe la journée à Medellin autour du thème de la vocation missionnaire. Après avoir encouragé la Colombie à consolider la recherche de la paix et s´engager dans la réconciliation après 60 ans de conflits sanglants, le Saint-Père a invité les catholiques à avoir davantage d´audace pour former des disciples missionnaires, c´est-à-dire des baptisés capables de vivre et de témoigner de leur foi. Il a célébré la messe à l´aéroport Enrique Olaya Herrera, au coeur de la ville. Retour avec Etienne Loraillère, envoyé spécial de KTO en Colombie, sur les paroles vigoureuses du pape François et sur les 3 attitudes à traduire dans sa vie pour engendrer un nouveau style de vie.