L´appel du pape à défendre la vie et la dignité humaine

Ce jeudi 7 septembre, le pape François a célébré en fin de journée la messe à Bogota dans le Parc Simon Bolivar avec des centaines de milliers de personnes. Dans son homélie, il a clairement lié la construction de la paix à la protection de la vie. Devant « les épaisses ténèbres qui menacent et détruisent la vie », il faut travailler « à la défense et à la sauvegarde de la vie humaine » dès le sein maternel mais aussi dans les situations de marginalisation sociale. Il s´agit, pour le pape, de mettre en pratique la Parole de Dieu. Plus tôt dans la journée, il a longuement parlé aux évêques de Colombie et aux représentants de la Conférence des Episcopats Latino-américain. Retour sur cette fin de journée dans la capitale, avec Etienne Loraillère, envoyé spécial de KTO en Colombie.