Le pape François, pèlerin de la Paix en Colombie

Ce mercredi 6 septembre 2017, le pape François entame un voyage de 5 jours en Colombie. Il est attendu à Bogota, la capitale colombienne, à 16h30 (23h30 heure de Paris). Le Saint-Père a ardemment souhaité visiter ce pays pour conforter et soutenir le processus de pacification en cours, après plus d´un demi-siècle de guérillas communistes et de violences. «Faisons le premier pas», telle est la devise choisie par le pape qui se fait une nouvelle fois pèlerin de la paix, appelant les Colombiens à la réconciliation et à une profonde régénération spirituelle. Aperçu des enjeux de ce voyage avec Etienne Loraillère, envoyé spécial de KTO en Colombie.