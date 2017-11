L'Orthodoxie, ici et maintenant du 7 novembre 2017

"La Russie cent ans après, hier et aujourd'hui", c'est le thème de la prochaine émission spéciale de novembre 2017 de l'Orthodoxie Ici & Maintenant à l'occasion de deux centenaires, l'un celui de la révolution d´octobre 1917 et l'autre, celui du rétablissement du Patriarcat le 17 novembre 1917, lors du concile local de l'Eglise orthodoxe russe qui a pris cette décision de rétablir le patriarcat après deux siècles d'administration synodale instaurée par le tsar Pierre le Grand en 1721. Pour en parler, Carol SABA reçoit le père Alexandre SINIAKOV, recteur du séminaire orthodoxe russe d'Epinay Sous Sénart en France, diocèse de Chersonèse, relevant du Patriarcat de Moscou, auteur du livre "Comme l'éclair part de l'Orient, itinéraire d'un pélerin russe" (Edition Editions SALVATOR, 2017) et Antoine ARJAKOVSKY, historien et auteur de "Occident-Russie": comment sortir du conflit ?" (Editions BALLAND, 2017).