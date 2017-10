L'Orthodoxie, ici et maintenant du 3 octobre 2017

L'Orthodoxie, ici et maintenant

Une fois par mois, le mardi à 21h45, cette émission de 26 minutes placée sous l'égide de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France (AEOF) évoque l'actualité des Églises orthodoxes en France et dans le monde.

L'émission est animée et présentée par Carol Saba, responsable de la communication de l'AEOF, en partenariat avec des forces vives et des chroniqueurs de l'Église orthodoxe en France, et avec la participation du site Orthodoxie.com.

Pour contacter Carol SABA : carol.saba@wanadoo.fr ou contact@aeof.fr. Site AEOF: www.aeof.fr.