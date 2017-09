Plaidoyer international pour le droit à l'éducation et l'éducation aux droits de l'homme

Congrès international du BICE (Bureau International Catholique de l'Enfance) au collège des Bernardins, le 7 juin 2017. Conférence Animée par Mme Alessandra Aula, Secrétaire générale du BICE. Avec la participation de : Professeur Stefania Gandolfi, Titulaire de la Chaire UNESCO Droits de l'homme et éthique de la coopération internationale, Université de Bergame et Présidente, Association Vittorino Chizzolini - L'éducation : un droit pour tous les enfants ; Docteur Alfred Fernandez, coordinateur, plateforme des ONG sur le droit à l'éducation auprès de l'ONU, Genève - Une nouvelle approche de l'éducation : l'optique de l'enfant ; Professeur Chantal Paisant, doyen honoraire, Institut supérieur de pédagogie - Faculté d'éducation, Institut catholique de Paris, représentante du BICE auprès de l'UNESCO - quel rôle les ONG peuvent-elles jouer à l'UNESCO ? ; Msgr. Robert Vitillo, secrétaire général, Commission internationale catholique pour les migrations, Genève - Pour une prise en compte du droit à l'éducatio des enfants migrants et réfugiés.