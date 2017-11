Lourdes : l´université de la solidarité et de la diaconie

« La diaconie c´est Dieu qui élargit ses mains. » Quelle chance de vivre cette Université (...) qui va nous relier à tous les pauvres de coeur, à tous ces croyants anonymes qui ont vécu l´évangile des Béatitudes » appelait Mgr Jacques Blaquart, Évêque d´Orléans, Président du Conseil de la solidarité de la Conférence des Evêques de France. Organisée à Lourdes du 30 octobre au 02 novembre, la première université de la solidarité et de la diaconie a eu lieu à la suite de l´expérience de Diaconia 2013. Proposée à l´initiative de groupes et d´associations chrétiennes luttant contre les grandes pauvretés et l´exclusion sociale, en lien avec le Réseau Saint Laurent. Un temps de formation sur le thème : « Devenir ensemble des disciples missionnaires pour servir la fraternité », réunissant près de 600 personnes parmi lesquelles les personnes en précarité et ceux qui les accompagnent.