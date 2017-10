Les 800 ans de l´arrivée des Franciscains en France

C´est pour la clôture du Jubilé fêtant les 800 ans de l´arrivée des premiers frères mineurs en France que la Famille Franciscaine s´est réunie le temps d´un WE à Paris. En 1217, les premiers frères Franciscains arrivent à Vézelay et s´y installent. Peu à peu, ils essaiment dans toute la France et aujourd´hui, la Famille Franciscaine rassemble une diversité de visages, comme les Capucins et Conventuels, les soeurs Clarisses, ou les Fraternités Franciscaines Séculières composées de laïcs, désirant vivre selon la spiritualité de François d´Assise. L´occasion lors de ce Jubilé de lancer cinq appels : "vivre la Fraternité", "rejoindre les exclus", "sauvegarder notre mère la Terre", "oser la rencontre avec l´islam", "se réjouir d´être croyant". Un reportage en partenariat avec la Famille Franciscaine.