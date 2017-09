Bâtir un monastère : Le pari de la Famille de Saint Joseph

C´est un projet ambitieux des Moines et Moniales de la Famille de Saint Joseph : bâtir un monastère selon l´architecture cistercienne du XIIIe siècle ! Quelques mois seulement après son arrivée dans le diocèse de Montpellier en 2007, la communauté monastique, créée par le père Joseph-Marie Verlinde, lançait cette entreprise sur un lieu de pèlerinage déjà consacré à Saint-Joseph : la colline de Mont-Rouge, à Puimisson, au Nord de Béziers. Huit ans après le premier coup de pioche, l´édifice est presque terminé. Le monastère est en pleine expansion aujourd´hui et s´inscrit pleinement dans le diocèse de Montpellier. Quel sens pour l´Eglise aujourd´hui et quel signe pour les chrétiens ? Un reportage avec les Moines et Moniales de la Famille de Saint Joseph.