Florence Portelli, candidate à la présidence des Républicains, est l'invitée de "Face aux chrétiens" le jeudi 7 septembre 2017. Très opposée aux "grand-messes où l'on écoute la divine parole", Florence Portelli veut être, au sein de LR, la "candidate des militants" : "Il faut écouter les gens, rompre avec le fonctionnement extrêmement jacobin et vertical.". De même, Florence Portelli est très sévère vis à vis des "Constructifs" et des membres de LR ministres du président Macron, qu'elle assimile à des "traitres". Très éprouvée par les campagnes primaire et présidentielle qu'elle a menées jusqu'au bout avec François Fillon, son ancienne porte-parole fustige "l'orchestration" et le "complot" dont a été victime, à ses yeux, son candidat. "Mais je ne regrette rien !" a-t-elle conclu. Reconnaissant que la réforme "va dans le bon sens", Florence Portelli insiste sur "l'assassinat" des collectivités territoriales, devenues de la " chair à canon". Très opposée à la suppression de la taxe d'habitation, la maire de Taverny (Val d'Oise) souhaite que le gouvernement ne stigmatise pas les fonctionnaires, soit attentif aux bas salaires et au sort des jeunes seniors.