La prière de guérison

Cette semaine, la Foi prise au mot accompagne la parution d´un livre assez singulier proposant des prières de guérison, de protection, de délivrance, réalisé sous la direction du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle des évêques de France, à la demande du Bureau national des exorcistes. À une époque qui favorise l´esprit scientifique et la rationalité, n´est-ce pas un peu provocateur d´affirmer que la prière peut expulser le mal ou que l´on doive bénir médailles et chapelets ? Pourquoi publier un tel ouvrage aujourd´hui ? À quelle demande répond-il ? Et, question un peu provocatrice, nous pousse-t-il à penser que la prière guérit sans la médecine ? Pour répondre à ces questions, nous recevrons 3 invités : Françoise Breynaert, docteur en théologie, auteure de La prière de libération avec la Bible et les saints, Monique Brulin, enseignante à l'institut catholique de Paris en théologie des sacrements, liturgie et anthropologie des rites, et le père Arnaud Toury, prêtre du diocèse de Reims.