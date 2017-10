Cette semaine, la Foi prise au mot vous propose de débuter une série théologie sur les clercs et les laïcs à la fois. Cela sera l´occasion de faire le point sur les évêques, les prêtres, les diacres, mais aussi les laïcs, sur les missions et les attributions de chacun, et peut-être aussi débusquer les idées fausses. Cette semaine, nous évoquons l´évêque. Qu´est-ce qu´un évêque ? Quelle est sa mission ? A-t-il comme on dit tous les pouvoirs ? Et surtout pour en faire quoi ? Pour répondre à ces questions, nous vous proposons de retrouver deux spécialistes de la question : Le père Christian Delarbre, vicaire épiscopal du diocèse d´Auch (Gers), professeur d´ecclésiologie à l´Institut catholique de Toulouse, et le père Hervé Legrand, dominicain spécialisé dans le domaine de l'oecuménisme et de l'ecclésiologie.