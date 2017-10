800-ans-des-franciscains-en-france

Cette semaine, la Foi prise au mot vous propose de célébrer un anniversaire : celui de l´arrivée des premiers frères franciscains en France, en 1217. C´est en effet, un peu moins de dix ans avant la mort de Saint François, que le chapitre général envoya quelques frères sous la conduite du Frère Pacifique. C´est l´occasion de nous associer au jubilé de la famille franciscaine qui fête les 800 ans de sa présence en France. Qui sont les franciscains français et qu´ont-ils fait pendant ces 800 ans ? Quels sont les défis qui les attendent ? Et aujourd´hui qu´est-ce que la famille franciscaine ? Vous le saurez en retrouvant nos deux invités : Pierre Moracchini, membre de la Société Internationale d'Études Franciscaines, bibliothécaire à la bibliothèque franciscaine des Capucins de Paris, et frère Eric Bidot, provincial des capucins.