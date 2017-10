une-tourte-normande-et-la-teurgoule

« Dans la tradition monastique », dit le père abbé de Mondaye, « le repas aussi est une liturgie » - une liturgie normande aujourd´hui, grâce au Frère Laurent ; nul ne saurait en douter quand, dans la tourte peu à peu élevée, sur la crème épaisse et les oignons, les pommes déglacées au cidre, puis l´andouille, se font rosaces... De quoi réjouir les saints du ciel et ceux de la terre, que le cuisinier de Saint-Martin unit dans ses prières à l´approche des 1er et 2 novembre. Et savez-vous ce qu´est la Teurgoule, qui autrefois passait quatre heures dans le four du boulanger, juste après la cuisson des pains ?