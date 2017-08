Monseñor, le dernier voyage d'Óscar Romero

À la fin des années 1970, les Salvadoriens vivent sous l'emprise d'une oligarchie soutenue par les paramilitaires. L'archevêque de San Salvador, Óscar Romero, prend alors la parole pour soutenir les pauvres et les indigènes qui s'insurgent. Monté à partir d'images d'archives et d'entretiens disponibles, le film éclaire, sans effet lacrymal, son action et son discours, avant d'analyser les terribles conséquences de son assassinat. L'archevêque de San Salvador assassiné en 1980, dont le procès en canonisation est en cours, est aujourd´hui l'une des figures les plus populaires de l'Église latino-américaine. UNE PRODUCTION KELLOGG INSTITUTE AT THE UNIVERSITY OF NOTRE DAME 2010 - Réalisé par Ana Carigan et Juliet Weber.