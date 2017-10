Paroisse : Comment trouver sa place ? (1/3)

L´arrivée dans une nouvelle paroisse amène son lot des questions : Quel accueil vais-je recevoir ? Comment trouver ma place ? Mes jeunes enfants vont-ils déranger pendant les célébrations ? Pour différentes raisons, certains choisissent une paroisse adaptée à leur recherche humaine et spirituelle. D´autres font le choix inverse : accepter la paroisse la plus proche de chez eux malgré ses imperfections et découvrir les richesses insoupçonnées de la paroisse que l´Eglise leur donne. Témoignages et analyses dans Vies de famille.