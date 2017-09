Frère Florian Renaud, spiritain

Originaire de Reims, Florian Renaud a 30 ans. Au cours d´un pèlerinage à Lourdes, il se pose la question : « Prêtre, pourquoi pas moi ? ». Après un temps de discernement et la rencontre des spiritains, il décide de s´engager dans la congrégation du Saint-Esprit, au service des plus pauvres et des plus petits. Il fera son engagement définitif le 9 septembre à Paris. Témoignage.