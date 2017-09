Les arabes chrétiens

Cette semaine, La Foi prise au mot est en partenariat avec la revue Le Monde de la Bible publié par Bayard Presse avec qui nous allons nous intéresser à une très belle exposition qui se tient du 26 septembre 2017 au 14 janvier 2018 à l´Institut du Monde arabe à Paris, « Chrétiens d´Orient, 2000 ans d´Histoire ». C´est pour nous l´occasion de revenir sur l´histoire, la théologie et l´art de ces chrétiens. Qui sont les chrétiens d´Orient ? Quelles sont leurs différentes langues ? Quels écrits spécifiques ont-ils produits et selon quelle théologie ? Quels furent leurs rapports avec le monde musulman ? Pour répondre à ces questions, nous recevons deux invités : Raphaëlle Ziadé, commissaire scientifique de l'exposition et auteur d'un article sur les images produites par les chrétiens d'Orient dans la revue Le Monde de la Bible, et Muriel Debié, directeur d'études Section des Sciences Religieuses à l´École Pratique des Hautes Études.